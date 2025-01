Grote prijs voor jarige topdirigent Simon Rattle

Dat maakte de Ernst von Siemens Musikstiftung op 16 januari bekend, enkele dagen voor de 70e verjaardag van Rattle, op 19 januari. De stichting noemt Rattle een van de meest invloedrijke dirigenten van onze tijd en roemt de dirigent om zijn uitzonderlijke interpretaties en om zijn aandacht voor educatie. De Ernst von Siemens Muziekprijs wordt ook wel de Nobelprijs voor de muziek genoemd.

Rattle werd geboren in het Engelse Liverpool. Hij maakte naam als dirigent van het City of Birmingham Symphony Orchestra. Daarna stond hij op de bok bij de Berliner Philharmoniker en het London Symphony Orchestra. Sinds 2023 leidt hij het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München. Eerder was hij enkele jaren gastdirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In München volgde Rattle de in 2019 overleden dirigent Mariss Jansons op, die in Nederland naam maakte als chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest.

De Ernst von Siemens Muziekprijs is een internationale prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van klassieke muziek. De grootindustrieel Ernst von Siemens, een groot liefhebber van klassieke muziek, riep in 1973 als erelid van de Bayerische Akademie der Schönen Künste de naar hem genoemde prijs in het leven. Eerder kregen onder anderen violiste Anne-Sophie Mutter, de pianisten Daniel Barenboim en Alfred Brendel, de componisten Benjamin Britten en Olivier Messiaen en de dirigenten Herbert von Karajan, Nikolaus Harnoncourt en Mariss Jansons de prijs.