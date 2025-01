Tachtig doden in drie dagen na guerrilla-aanval in Noord-Colombia

ELN viel donderdag burgers en dissidenten van de FARC-guerrillagroep aan die zijn blijven doorvechten nadat ze in 2017 ontwapend waren, aldus gouverneur William Villamizar. Ongeveer 5000 mensen zijn ontheemd geraakt door het geweld. Villamizar beschreef de resulterende humanitaire situatie als „alarmerend”. De doden vielen onder zowel strijders van beide kanten als burgers. Het leger zei dat meer dan 5000 soldaten naar de regio zijn gestuurd om „de veiligheid te versterken”.

Colombia wordt al decennia geteisterd door geweld tussen zijn veiligheidsdiensten en guerrilla’s, paramilitairen en drugsbendes. Het land sloot in 2016 na meer dan een halve eeuw van burgeroorlog een historisch vredesakkoord met de grote guerrillagroep FARC. Met ELN kwam het tot een al meermaals verlengd staakt-het-vuren, maar nog niet tot een vredesbestand.

Ondanks het pact met FARC breken er nog regelmatig gevechten uit waarbij linkse guerrillastrijders, onder wie ex-FARC-strijders en ELN-leden, rechtse paramilitairen en drugskartels betrokken zijn. Veelal gaat het om conflicten over hulpbronnen en smokkelroutes. Zo vochten ELN-strijders de afgelopen dagen met leden van de Gulf Clan, het grootste drugskartel in Colombia.

De regering van president Gustavo Petro, zelf een ex-guerrillastrijder, zet in op vredesbesprekingen met de diverse guerrillagroepen die in het land actief zijn. De Colombiaanse regering maakte vorig jaar bekend in vredesoverleg te zijn met het ongeveer 1600 strijders tellende Segunda Marquetalia.