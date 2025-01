EU dient klacht in bij WTO over Chinese regels voor patenten

De zaak draait om patenten die technologieën beschermen die essentieel zijn voor de productie van goederen die aan een standaard voldoen, bijvoorbeeld 5G voor mobiele telefoons. Europese bedrijven bezitten veel van dergelijke hightechpatenten, met name in de telecomsector, die hun een technologische voorsprong geven.

Volgens de EU heeft China de rechtbanken in het land de bevoegdheid gegeven om bindende wereldwijde royaltytarieven vast te stellen voor deze belangrijke Europese patenten, zonder toestemming van de patenthouder. Dit zet de Europese techbedrijven onder druk om hun tarieven wereldwijd te verlagen, waardoor Chinese fabrikanten op oneerlijke wijze goedkopere toegang krijgen tot die Europese technologieën. De EU is van mening dat dergelijke praktijken in strijd zijn met de WTO-overeenkomst op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten.

Aangezien eerdere onderhandelingen met China geen oplossingen hebben opgeleverd, stelt de EU nu gedwongen te worden om de zaak aan te kaarten bij de WTO. Het verzoek voor geschillenbeslechting dat de EU heeft aangevraagd, is de eerste stap in de geschillenprocedure van de WTO. Indien het verzoek niet binnen zestig dagen tot een bevredigende oplossing leidt, kan de EU overgaan tot een rechtszaak en verzoeken dat de WTO een panel opricht om uitspraak te doen over de kwestie.