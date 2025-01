Aandacht voor winstalarm PostNL en inauguratie Trump op Damrak

Beleggers kijken verder uit naar de inauguratie van aankomend president Donald Trump en zijn eerste week in het Witte Huis. Trump zal naar verwachting direct na zijn aantreden een reeks presidentiële decreten uitvaardigen op gebieden van onder meer veiligheid, deportatie van illegalen en importheffingen op buitenlandse goederen. De Amerikaanse beurzen blijven de hele dag dicht vanwege Martin Luther King Day.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin van de nieuwe week. De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omhoog, na de hogere slotstanden op Wall Street afgelopen vrijdag. De Amerikaanse beurzen boekten vorige week ook de eerste weekwinst van het nieuwe jaar. De stemming werd verder gesteund door een telefoongesprek tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping op vrijdag over onder meer TikTok en de handel tussen beide landen. Trump, die dreigt met hogere importheffingen op Chinese goederen, sprak van een „zeer goed gesprek” met Xi.

De Nikkei in Tokio steeg 1,2 procent en de Hang Seng-index in Hongkong klom 1,8 procent. De beurs in Shanghai won 0,1 procent. De Chinese centrale bank hield twee belangrijke rentetarieven, die dienen als maatstaven voor leningen aan bedrijven en huishoudens en voor de meeste hypotheken in het land, voor de derde keer op rij onveranderd.

In Frankfurt staat Commerzbank in de belangstelling. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times overweegt de Duitse bank duizenden banen te schrappen. Commerzbank zou daarmee de ongewenste toenadering van UniCredit, de grootste bank van Italië, willen afweren. Topvrouw Bettina Orlopp van Commerzbank, die in september is aangetreden, presenteert op 13 februari de nieuwe strategie voor de bank. Daarmee moet zij aandeelhouders overtuigen hoe de bank winstgevender kan worden.

De euro was 1,0314 dollar waard, tegen 1,0295 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent in prijs tot 77,67 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 80,40 dollar per vat.