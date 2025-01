Bedrijven investeerden opnieuw meer in november

Economie

De investeringen van bedrijven zijn in november opnieuw toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondernemingen investeerden in die maand 3,7 procent meer in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in vrachtwagens, opleggers, busjes, personenauto’s en vliegtuigen werd meer geld gestoken. De stijging van de investeringen in wegvervoer hangt volgens het CBS samen met de belastingwijzigingen voor nieuwe diesel- en benzinevoertuigen per 1 januari 2025 en veranderende regels rond milieuzones in sommige steden.