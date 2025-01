Trump kondigt grootste deportatieoperatie ooit aan op rally

Op zijn rally in de Capital One Arena kondigde hij aan „vier lange jaren van verval” te gaan afsluiten. „We gaan welvaart, waardigheid en trots brengen en een eind maken aan een falende en corrupte regering.” Het „radicale woke links” zal uit het leger en de regering verwijderd worden, aldus Trump.

Ook Elon Musk, die leiding gaat geven aan het ministerie voor Overheidsefficiëntie, werd op het podium verwelkomd.

De Verenigde Staten gaan zich inzetten om 51 procent van TikTok in handen te krijgen, zo kondigde Trump verder aan. Volgens Trump, die vandaag wordt beëdigd, kan dat sociale medium „niet aan China worden overgelaten”. TikTok is bezig met het herstellen van de service in de Verenigde Staten, meldde het bedrijf eerder zondag. Zaterdagavond was de app uit de lucht gehaald. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vreesde dat TikTok onder Chinees eigendom een bedreiging vormde voor de nationale veiligheid. De app verzamelt veel persoonlijke gegevens van gebruikers. Het Chinese socialemediaplatform zei zondag dat het samen met de aankomende president Trump aan een langetermijnoplossing zal werken om de populaire app in de VS te houden.