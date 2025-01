Heinen na kritiek uit coalitie over bezuinigingen: kan ook bellen

Heinen werkt de komende maanden aan de voorjaarsnota, de tussentijdse bijstelling van de begroting. „Dit is een ingewikkelde puzzel, maar die kunnen we leggen met elkaar. Dan helpt het wel als we met zijn allen de rust bewaren”, aldus de minister.

„Iedereen laat zien waar die staat, dat hoort er ook een beetje bij”, relativeerde de bewindsman. Maar wat hem betreft slaat de balans wat door. „Dit is een coalitie die veel via Twitter communiceert”, zei hij, verwijzend naar de oude naam van X.

De kritische coalitiepartijen vinden dat het kabinet de begrotingsregels te rigide volgt. Dat terwijl de rijksoverheid de afgelopen jaren telkens minder uitgaf dan verwacht. Onder andere door personeelstekorten lukte het niet om geld uit te geven. Zij wijzen er ook op dat de overheidsschuld lager is dan deze in jaren is geweest.

Desondanks moet Nederland zich niet rijk rekenen, vindt Heinen. De verwachting is namelijk dat het overheidstekort de komende jaren oploopt en daarmee ook de staatsschuld. Dat boekhouden heeft dus nut volgens de minister. „Het gaat hier wel om het belastinggeld van mensen thuis.”

De door PVV, NSC en BBB aangehaalde onderbesteding is juist aanleiding voor Heinen om de overheidsuitgaven door te lichten. „Dat moet je ook kritisch naar jezelf kijken als overheid: doen we niet te veel?”, redeneert de minister. „Want we hebben zoveel ambities dat we het niet eens uitgegeven krijgen.”