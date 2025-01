Biden verleent postuum gratie aan zwarte burgerrechtenactivist

De gratie voor de in Jamaica geboren burgerrechtenactivist Marcus Mosiah Garvey valt op, omdat die postuum wordt verleend. Garvey leefde van 1887 tot 1940. Hij richtte de eerste scheepvaartmaatschappij op die in handen was van mensen met een zwarte huidskleur. Ook startte hij de Universal Negro Improvement Association, een stichting die in het teken stond van Afrikaanse geschiedenis en cultuur.

In 1923 werd Garvey veroordeeld voor fraude en moest hij vijf jaar de gevangenis in. In 1927 schortte toenmalig president Calvin Coolidge de rest van zijn straf al op. Door hem gratie te verlenen, scheldt Biden nu symbolisch de hele straf kwijt.

Verder verleent Biden gratie aan Darryl Chambers, een activist die strijdt tegen wapengeweld, Don Leonard Scott, Jr., de spreker van het Huis in Virginia, Kemba Smith Pradia, een strafrechtadvocaat, en Ravidath „Ravi” Ragbir, die opkomt voor migranten. Allen werden ze op een bepaald punt in hun leven veroordeeld voor niet-gewelddadige overtredingen.