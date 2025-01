Nederland derde belangrijkste handelspartner voor Duitsland

Specifieke cijfers over de handel met Nederland noemt dpa niet. De Verenigde Staten hebben China voor het eerst sinds 2016 verdrongen van de eerste plaats als belangrijkste handelspartner van Duitsland. De totale import en export van en naar de VS bedroeg vorig jaar 255 miljard euro, ongeveer 8 miljard meer dan de handel met China, aldus dpa, dat zich baseert op een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Duitse organisatie GTAI. Frankrijk en Polen staan op de vierde en vijfde plaats.

Andersom is Duitsland wel de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Al worden de VS ook steeds belangrijker voor Nederland in dat opzicht, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in november.

Volgens cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis uit 2023 kwam Nederland in dat jaar ook al op de derde plek van Duitslands belangrijkste handelspartners. China kwam dat jaar nog net boven de Verenigde Staten uit. Andere belangrijke handelspartners van Duitsland zijn Italië, Oostenrijk en Zwitserland.