Commerzbank overweegt schrappen duizenden banen, meldt FT

Volgens twee van de bronnen moeten de plannen nog worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. Topvrouw Bettina Orlopp van Commerzbank, die in september is aangetreden, presenteert op 13 februari de nieuwe strategie voor de bank. Daarmee moet zij aandeelhouders overtuigen hoe de bank winstgevender kan worden.

Commerzbank laat aan FT weten dat er nog wordt gewerkt aan die update en niet inhoudelijk te willen reageren.

UniCredit breidde zijn belang in de Duitse branchegenoot de laatste tijd uit en heeft uitgesproken een volledige overname te overwegen. De ondernemingsraad van Commerzbank en vakbonden verzetten zich daartegen. Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz was eerder kritisch op het handelen van de Italiaanse bank, toen die zijn belang in september had vergroot.