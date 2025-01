TikTok voor 170 miljoen mensen ‘op zwart’ als Biden niet ingrijpt

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag de wet in stand gehouden waarmee TikTok verboden dreigt te worden in het land. De regering-Biden reageerde na de uitspraak van het hof dat de uitvoering van de wet gezien de timing wordt overgelaten aan de nieuwe regering onder leiding van Donald Trump, die maandag aantreedt. „Uiteindelijk is het aan mij, dus jullie zullen wel zien wat ik ga doen”, zei Trump tegen CNN.

Volgens de wet moet het Chinese ByteDance, de eigenaar van TikTok, de Amerikaanse onderdelen van de populaire video-app verkopen. Doet ByteDance dit niet, dan was eerder de gedachte dat TikTok vanaf zondag niet meer te downloaden is uit de appwinkels van onder meer Apple en Google. Het bedrijf zegt nu dat TikTok zondag „helaas moet stoppen, tenzij de regering-Biden onmiddellijk met een verklaring komt dat de regels niet gehandhaafd zullen worden”.