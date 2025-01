Onderwaterpad, klompenpad voor kinderen

De wandeling start bij Fort Honswijk, dat er op deze winterdag met zijn kletsnatte muren en modderige paden kil en verlaten bij ligt. De kinderen malen er niet om, ze zijn erop gekleed en het maakt het terrein, dat nogal wat hoogteverschil kent, extra spannend.

beeld RD

De Nieuwe Hollandse Waterlinie drukt een flink stempel op de route. Maar liefst drie imposante bouwwerken liggen er op een steenworp afstand van elkaar. Op een ervan, Lunet aan de Snel, is een uitkijkpunt gemaakt. Het biedt een weids uitzicht over de groene polder, met hier en daar in de verte een kerktoren. Als een helder lint baant de rivier de Lek zich een weg door de weilanden.

Niet voor niets liggen de forten dicht bij de dijk. Juist daar was in oorlogstijd extra verdediging noodzakelijk. Het tussenliggende gebied werd geïnundeerd, onder water gezet. Het inundatiekanaal, dat vanaf de rivier een paar kilometer de polder in loopt, maakte dat mogelijk.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is beschermd gebied en daar vaart de natuur wel bij. In en rond het kanaaltje zijn volop vogels te zien. Eenmaal zien we een ijsvogel wegschieten. We hebben nauwelijks de kans het dier te bekijken, maar de kleuren zijn onmiskenbaar.

Ter hoogte van Fort Werk aan de Korte Uitweg buigt de route naar rechts. Daar wordt pas echt duidelijk waar de naam Onderwaterpad vandaan komt. Dit deel van het gebied, dat vroeger alleen bij oorlogsdreiging onderliep, staat nu permanent onder water. Het kunstwerk van een ruiter met steigerend paard in het midden van de plas maakt duidelijk hoe een laag van een halve meter water een oprukkend leger danig in de weg zat.

beeld RD

De kinderen genieten vooral van de vlonder die dwars door het gebied gaat en die zo te zien eerder die dag het domein van de ganzen was. Alsof het hout zonder hun uitwerpselen al niet glibberig genoeg is. Het gaat in ganzenpas langs de ganzenkak, op naar het trekpontje waarmee we het laatste deel van de inundatieplas moeten overbruggen.

Via de andere kant van het inundatiekanaal lopen we terug naar Fort Honswijk. Anderhalf tot twee uur wandelen lijkt misschien lang voor een kind, maar door zijn variatie is het Onderwaterpad zelfs voor kleuters prima te doen. De ingekorte versie van 2,5 kilometer is geen aanrader, want dan sla je juist de populaire vlonder met pont over.

Speciaal voor kinderen is op de website een routeboekje met quizvragen en opdrachten te downloaden. Leuk als het lekker weer is, maar vandaag houden de kinderen de handen liever in de jaszakken. Geef ze eens ongelijk.