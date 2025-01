Burgerberaad komt voor het eerst bijeen om te praten over klimaat

„De mensen gaan het over drie onderwerpen hebben”, vertelt Nienke Meijer, voorzitter van het burgerberaad. „Hoe kunnen we in Nederland eten, reizen en spullen gebruiken op een manier die beter is voor het klimaat?” Het blijft dus dicht bij de leefwereld van mensen, voegt ze eraan toe. En iedereen praat mee in de zes sessies: zowel mensen die zich zorgen maken om klimaatverandering, als mensen die zich totaal geen zorgen maken.

De oproep om mee te doen aan het beraad was verstuurd aan 70.000 mensen in Nederland. Van hen hebben 4070 mensen zich aangemeld, van wie 175 zijn ingeloot. De afspiegeling onder de deelnemers is vergelijkbaar met hoe Nederland eruitziet, in geslacht, leeftijd, woonplaats en opleiding.

Het idee voor een burgerberaad begon ten tijde van het vorige kabinet en de Tweede Kamer. „Maar het huidige kabinet heeft dit overgenomen”, zegt Meijer. Zaterdag sluiten kort twee ministers aan om de deelnemers toe te spreken: minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). „Oppositie en coalitie zeggen allemaal dat ze graag willen luisteren naar de burgers, en dus uitkijken naar de uitkomsten van het beraad.”

Als het advies van het burgerberaad in september wordt gedeeld, zal dat besproken worden in de Tweede Kamer, zegt Meijer. „En ik hoop echt dat een aantal adviezen wordt overgenomen.” Voor het burgerberaad is ook naar voorbeelden uit het buitenland gekeken, zoals in Frankrijk. „Die politieke opvolging is heel belangrijk, dus het is goed dat de politiek zo betrokken is”, vindt Meijer.