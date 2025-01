Koninklijke Marechaussee toont collectie in Nationaal Militair Museum

Een jaar lang is er gewerkt aan de nieuwe vaste tentoonstelling over de historie en de huidige taken van de Koninklijke Marechaussee. Eind 2023 sloot het Marechausseemuseum in Buren zijn deuren. Een eigen museum in stand houden bleek te kostbaar. Bovendien kwamen er te weinig bezoekers; slechts 15.000 per jaar. Daarom werd besloten de collectie over te brengen naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Omdat de beschikbare ruimte beperkt was ‒10x15 meter‒ moesten er keuzes gemaakt worden, vertelt projectleider Stijn van Susante. „We kunnen slechts zo’n 3 procent van de totale collectie laten zien.” Hij bedacht ook de titel van de tentoonstelling: ”Gezien en ongezien”. Niet alle taken van de marechaussee zijn namelijk goed zichtbaar voor het publiek. „We lokken de mensen met wat bekend is en ze wandelen vervolgens langs wat ze niet kennen. Denk bijvoorbeeld aan de buitenlandse missies, grenscontroles en persoonsbeveiliging.”

Motorjas

Zonder de medewerking van de operationele Koninklijke Marechaussee zou de expositie er anders uitgezien hebben, blikt Van Susante terug. „Zo tonen we de nieuwste motorjas en helm. De helm kost alleen al 1500 euro. Ook de gloednieuwe uitrusting van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten is hier te zien. Een van de leden van dat team heeft zijn uniform beschikbaar gesteld.”

Commandant Koninklijke Marechaussee Annelore Roelofs (r.) bezichtigt de nieuwe expositie. beeld VidiPhoto

De tentoonstelling behandelt de historie in snel tempo. Voor de periode van de Koude Oorlog en het verhaal van de dienstplichtigen (militaire politie) is weinig ruimte. Dit tot teleurstelling van oud-commandant der Koninklijke Marechaussee, generaal-majoor buiten dienst André Peperkoorn. Dat hiaat wordt in de grote hal enigszins gecompenseerd door enkele groene voertuigen en motoren die tussen 1946 en 1996 werden gebruikt bij de eskadrons. „Maar ik ben blij dat deze spullen niet in een kast zijn beland. Je kunt je nu ook presenteren aan een veel groter publiek. Hier komen jaarlijks 300.000 bezoekers.”

Volwaardige plek

Volgens commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Annelore Roelofs, is een eigen marechausseemuseum nu definitief verleden tijd. Ook het grootste deel van de collectie wordt binnen enkele maanden officieel overgedragen aan de Stichting Koninklijke Defensiemusea. „In het Nationaal Militair Museum komen alle krijgsmachtonderdelen nu bij elkaar. Het museum is niet van ons, maar gaat wel over ons. Dit is kleiner dan wat we in Buren hadden, maar het is wel een erg mooie plek en ik ben trots op deze expositie. De collectie wordt nu ook professioneel beheerd en we kunnen meer bezoekers laten zien wat we doen. Uiteindelijk gaat het niet om het aantal vierkante meters, maar om je aanwezigheid. Zo creëer je ook een groter draagvlak voor het werk. Het is dus een volwaardige plek.”

„We kunnen nu meer bezoekers laten zien wat we doen” - Annelore Roelofs, commandant Koninklijke Marechaussee

Hoewel een eigen museum van de baan is, zal een deel van de verzameling wel terechtkomen in enkele traditiekamers, verwacht bestuurslid René Polfliet van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee. Zo is de huidige daarvoor ingerichte ruimte op het opleidingscentrum in Apeldoorn bedoeld om de leerlingen van opleidingscentrum OTC op de Koning Willem III-kazerne kennis te laten maken met de historie. „Die collectie willen we uitbreiden, met meer diepgang, waarbij vrijwilligers dan tekst en uitleg geven. Mogelijk wordt die ruimte later ook toegankelijk voor publiek.”