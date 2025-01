Studenten TU/e mogen tentamen verplaatsen om digitale aanval

Eerder werd al bekend dat de tentamens een week opgeschoven moesten worden. Studenten die de verplaatste tentamens dan echter niet kunnen maken, kunnen ze verplaatsen naar een ander kwartaal als ze een geldige reden hebben. Een geplande vakantie of een topsportevenement vallen onder de geldige redenen.

Vicevoorzitter van de universiteit Patrick Groothuis meldt dat hij zich realiseert dat er een extra beroep wordt gedaan op de docenten. „Deels wordt de workload verplaatst, omdat de student geen extra kans krijgt maar een andere datum voor hetzelfde tentamen. Hierdoor is er geen extra nakijktijd, maar het betekent wel dat er bijvoorbeeld extra tentamens gemaakt dienen te worden. We gaan kijken op welke wijze we dit voor docenten kunnen compenseren, hier komen we later op terug.”

Zondag verwacht de universiteit met meer informatie te komen over het hervatten van het onderwijs op maandag.