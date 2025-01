AEX gaat met winst weekend in, flinke plus voor IMCD

De AEX eindigde met een winst van 0,7 procent op 914,24 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 842,82 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,2 procent. De FTSE in Londen steeg 1,4 procent tot een nieuw recordniveau, ondanks een daling van de Britse winkelverkopen in december.

IMCD was koploper in de AEX met een plus van 3,2 procent. Andere winnaars waren onder meer techinvesteerder Prosus, supermarktconcern Ahold Delhaize, verfproducent AkzoNobel en de verzekeraars NN Group en Aegon die koerswinsten tot 2 procent lieten zien.

ASML zakte 0,9 procent en Besi en ASMI werden tot 0,5 procent minder waard. Op donderdag gingen de chipfondsen nog hard omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers van de grote Taiwanese chipfabrikant TSMC.

In de MidKap nam vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen de leiding met een stijging van 3 procent. Ook industrieel toeleverancier Aalberts had een goede dag met een winst van 2,9 procent. Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway was de grootste daler bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een verlies van 1,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 zakte Fastned nog eens 2,3 procent. De uitbater van snellaadstations verloor een dag eerder al 7,7 procent, na een verlaging van de omzetverwachtingen en winstmarges voor dit jaar.

In Londen klom mijnbouwer Rio Tinto meer dan 2 procent en steeg Glencore bijna 4 procent. Volgens persbureau Bloomberg hebben de twee grote mijnbouwbedrijven gesprekken gevoerd over een mogelijke fusie. Die onderhandelingen zouden volgens Bloomberg kunnen leiden tot de grootste fusiedeal in de mijnbouwsector ooit. Het is niet duidelijk of er nog steeds gesprekken plaatsvinden. Het fusiebedrijf zou dan in waarde groter zijn dan marktleider BHP (plus 1,7 procent).

De euro was 1,0295 dollar waard, tegen 1,0305 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in prijs tot 77,97 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 80,90 dollar per vat.