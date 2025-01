EU en Mexico sluiten deal om handelsrelaties te versterken

Het vrijhandelsverdrag moet nieuwe economische mogelijkheden bieden voor beide partijen, waaronder meer kansen voor de Europese export van landbouwproducten naar Mexico.

De overeenkomst moet verder ook de handel en economische veiligheid stimuleren door risico’s in toeleveringsketens te verminderen, een duurzame aanvoer van kritieke grondstoffen veilig te stellen en klimaatverandering aan te pakken, volgens een verklaring van de Europese Commissie op vrijdag.

De handel in goederen tussen de EU en Mexico was in 2023 82 miljard euro waard. De wederzijdse handel in diensten bedroeg een jaar daarvoor 22 miljard euro, waarmee Mexico de op een na grootste handelspartner van de EU in Latijns-Amerika is.

„De EU en Mexico zijn al betrouwbare partners. Nu willen we onze samenwerking nog verder verdiepen, wat sterk ten goede komt aan onze bevolking en economieën”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Trump wil forse importheffingen opleggen op goederen uit Mexico. De Verenigde Staten zijn met afstand de belangrijkste handelspartner van het land. Die heffingen moeten van kracht blijven tot Mexico een oplossing vindt voor de handel in de drug fentanyl en de komst van illegale migranten naar de VS. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft gezegd een goede relatie met Trump te willen en ook geen handelsoorlog met de VS te verwachten.

Vorige maand sloot de Europese Commissie nog een langverwacht handelsakkoord met de landen van Mercosur. Over dat handelsverdrag tussen de EU en Argentinië, Brazilië, Uruguay, Bolivia en Paraguay werd al ruim twintig jaar gepraat.