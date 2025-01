Xi en Trump bellen kort voor inauguratie

„Het is mijn verwachting dat we veel problemen samen gaan oplossen en direct gaan beginnen”, aldus Trump op zijn platform Truth Social. Hij verklaart ook dat ze beiden „alles in het werk zullen stellen om de wereld vreedzamer en veiliger te maken”. Ze hebben gesproken over onder meer handel, TikTok en fentanyl. Volgens Trump moet China maatregelen nemen tegen de handel in de zeer verslavende pijnstiller fentanyl.

Volgens Xi hechten zowel hij als Trump grote waarde aan de onderlinge communicatie en hopen ze op een positief begin van de relatie tussen China en de VS bij de machtswisseling in Washington.

China meldde eerder op vrijdag dat vicepresident Han Zheng maandag naar de inauguratie gaat. Een woordvoerder van Trump maakte vorig jaar bekend dat Trump Xi had uitgenodigd. De Amerikaan nodigde ook andere buitenlandse leiders uit, wat ingaat tegen de traditie. Gewoonlijk vertegenwoordigen diplomaten hun land.

Trump voerde in zijn eerste ambtstermijn als president een handelsoorlog met China. Zo legde hij hoge importheffingen op producten uit China. Nu dreigt hij met nog zwaardere maatregelen. De regering in Beijing maakt zich volgens hem schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Xi zei vorig jaar dat hij bereid is samen te werken met Trump om de relatie tussen hun landen te verbeteren.