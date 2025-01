Banken willen meer investeren in defensie, maar weten niet hoe

Maagdenberg ziet vanuit zijn rol als veiligheidsvoorzitter bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat branchegenoten precies hetzelfde in de discussie staan. „Bij banken en ook pensioenfondsen is die financiering van defensie de afgelopen decennia naar nagenoeg nul gebracht, ook omdat er allerlei druk vanuit maatschappelijke organisaties is om erbij weg te blijven. Die discussie is nu gekanteld, maar we zijn ons nog steeds bewust van alle druk. Aan al die hobbels moeten we nu een mouw passen.”

Maarten Schurink, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Defensie, stelde de banken tijdens een symposium over weerbaarheid in Utrecht voor om het zogeheten ABDO-keurmerk van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan te houden als leidraad.

Maagdenberg: „Dat is een mogelijkheid, alleen dat zullen we verder moeten bestuderen. We hebben meerdere wetten waar we aan moeten voldoen, bijvoorbeeld ook rond het financiële toezicht, en het wil niet zeggen dat dat allemaal in elkaar past.”