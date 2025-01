Cd-recensie: Combattimento speelt „gerestaureerde” muziek van Bach

Uit bronnen is bekend dat het hier in de meeste gevallen gaat om Bachs bewerkingen van zijn eigen muziek voor solo-instrumenten, zoals viool en hobo, en orkest. De afgelopen vijftig jaar hebben diverse musicologen een –al dan niet geslaagde– poging gedaan deze goeddeels verloren gegane concerten te reconstrueren. Dat dit proces nog niet ten einde is, bewijst deze cd met reconstructies van klavecinist Pieter Dirksen, die ze ook zelf uitvoert met zijn ensemble Combattimento, overigens niet te verwarren met het Combattimento Consort van Jan Willem de Vriend.

Met deze (academisch stevig onderbouwde) onderneming verrijkt Dirksen de concertpraktijk met nieuwe reconstructies, waarbij hij er niet voor terugschrikt om, waar nodig, in de stijl van Bach nieuw materiaal bij te componeren. In dat licht, maar ook in het algemeen, is de titel ”Bach Restored” enigszins misleidend, om niet te zeggen pretentieus. De bewering Bachs muziek te kunnen „herstellen” in de oorspronkelijke staat, kan niemand waarmaken. Gelukkig staat het woordenboek Engels-Nederlands ook de vertaling ”gerestaureerd” toe. De speelwijze van Combattimento en het karakter van de reconstructies zijn sober, direct en zonder opsmuk. Een aanwinst voor de liefhebbers van Bachs ongeëvenaarde componeertalent.

Bach Restored. Four concertos and a partita, Combattimento; Et’cetera Records (KTC1806); € 15,-; www.combattimento.nl