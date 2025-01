Bedrijfsleven wil politieke organisatie voor crisisvoorbereiding

„Maar ik vind niet dat we inhoudelijk maar naar één ding moeten kijken. Die organisatie moet alle verschillende aspecten gaan managen. Het moet juist geen crisisorganisatie zijn, maar iets structureels om ons zo voor te bereiden op een crisis. Een organisatie onder regie van de overheid die in het hele bedrijfsleven vertakkingen heeft om veranderingen door te voeren”, zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen tegen het ANP tijdens een symposium in Utrecht.

De werkgeversvoorvrouw noemt als voorbeeld dat de nieuwe organisatie kan gaan adviseren bij het inkoopbeleid van bedrijven. „Als je jouw ingrediënt altijd koopt in een bepaald land, maar de relatie met dat land is spannend, kan die organisatie zeggen: ‘We weten dat je het ook kunt kopen in dat specifieke andere land, dus we adviseren je om te zorgen dat je daar ook een leverancier hebt.’ Zo concreet moet je het gaan maken.”

Finland is daarbij het voorbeeld. Thijssen: „Zij hebben zich door hun grens met Rusland niet in slaap laten sussen na de val van de Berlijnse Muur. Vorig jaar waren we daar en ik was onder de indruk over de gestructureerde aanpak. Maar we hebben tijdens de coronacrisis en na de Russische inval in Oekraïne in Nederland ook zelf ervaring opgedaan met gestructureerde samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Zo’n overkoepelende aanpak moeten we nu structureel maken.”

Volgens Thijssen zijn er met de ministeries van Defensie en Economische Zaken al afspraken om op zo’n gestructureerde manier te gaan overleggen over de impact van verschillende risico’s. „Want tot nu toe is het allemaal een beetje hapsnap. Er zijn heel veel goede initiatieven, maar bereik je daarmee iedereen?”

VNO-NCW kwam in ieder geval al met het kabinet en vakbond FNV overeen om tijdens cao-besprekingen meer aandacht te hebben voor de inzet van reservisten. „Dan gaat het bijvoorbeeld over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de werkgever en Defensie als een reservist iets overkomt.” De komende jaren wil Defensie het aantal reservisten fors verhogen, van 7500 naar zeker 20.000.