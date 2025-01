Excuses voor luchtvaartadvertentie die aan terrorisme deed denken

De advertentie toont een vliegtuig van PIA in de lucht, maar het toestel lijkt rechtstreeks op de daarnaast afgebeelde Eiffeltoren af te vliegen. „Parijs, we komen er vandaag aan”, staat ernaast.

Het plaatje oogstte al gauw kritiek. „Is dit een advertentie of een dreigement?”, schreef een gebruiker van berichtendienst X. Iemand anders riep op tot het ontslag van het hoofd marketing. Velen trokken de vergelijking met de aanslagen op de Twin Towers in New York in 2001. Kapers namen toen de controle over in passagiersvliegtuigen, waarmee ze de twee wolkenkrabbers doorboorden. Bijna 3000 mensen kwamen daarbij om het leven.

„Helaas is dit breed uitgemeten met connotaties en percepties die niet de bedoeling waren”, zei een woordvoerder van PIA over de gewraakte advertentie. „Het heeft mogelijk negatieve emoties losgemaakt, waarvoor we onze oprechte verontschuldigingen aanbieden.”

PIA was lange tijd niet welkom op luchthavens in de Europese Unie als gevolg van twee ernstige ongelukken met vluchten van de Pakistaanse maatschappij. In 2016 vloog een vliegtuig in brand na een defect aan een van de motoren, met 40 doden als gevolg. In 2020 stortte een toestel van de maatschappij neer op een straat in de miljoenenstad Karachi, waarbij bijna 100 mensen om het leven kwamen.

Onlangs kreeg PIA, dat zucht onder een zware schuldenlast, weer toestemming om naar de EU te vliegen. De luchtvaartautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten staan nog geen vluchten van PIA toe.