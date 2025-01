Ddos-aanval heeft geen invloed op zorg academische ziekenhuizen

Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) was sprake van vertraging in het netwerk, waar vooral thuiswerkers last van hadden. Volgens een woordvoerder was het bijvoorbeeld lastiger documenten uit de cloud te halen. Voor de zorg zelf had de aanval geen consequenties. „We houden het goed in de gaten, maar tot nu toe lijkt het mee te vallen.”

Ook het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) merkte intern weinig van de ddos-aanval. De externe verbindingen, bijvoorbeeld voor thuiswerkers, waren wel trager, aldus een woordvoerder. Ook bij het Amsterdam UMC ondervonden sommige medewerkers last van langzamer internet. De aanval had volgens een woordvoerster geen invloed op het patiëntensysteem.

Bij het UMC Utrecht werd de zorg eveneens niet getroffen en hebben ICT-collega’s hard gewerkt om eventuele storingen zo snel mogelijk op te lossen, laat een woordvoerster weten. Ook bij het Erasmus MC in Rotterdam bleven de problemen beperkt tot vertragingen in systemen die niet van invloed waren op de patiënten.