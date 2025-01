Beperkingen voor patiënten Den Dolder na steekincident vervallen

De klinieken van Fivoor worden van het dorp gescheiden door een provinciale weg. Patiënten mochten tijdelijk alleen onder begeleiding naar het dorp. Vanaf maandag mogen ze weer zelfstandig naar Den Dolder. De looproute naar het dorp gaat via een brug bij de wijk Duivenhorst, waar de vrouw werd doodgestoken. Fivoor vraagt patiënten ook na dit weekend om een andere route te nemen als ze naar Den Dolder willen. Ook verzoekt de organisatie patiënten nog steeds om het dorp alleen te bezoeken als dat noodzakelijk is.

Een deel van de patiënten verblijft in gesloten klinieken. Toch mogen ook zij af en toe naar buiten zonder begeleiding. Ook de 27-jarige man die wordt verdacht van het doodsteken van de vrouw in Duivenhorst verbleef in zo’n kliniek, maar hij had toestemming om buiten te zijn.

Eerder mochten patiënten ook niet onbegeleid op het terrein van Fivoor zelf komen als gevolg van het steekincident. Dat mag sinds afgelopen maandag wel weer. Zo kunnen patiënten weer deelnemen aan therapie en dagbesteding. Daarnaast is Fivoor ook gebonden aan regels over het beperken van vrijheden, legt de organisatie uit. „Een deel van de patiënten verblijft vrijwillig bij Fivoor, het is niet mogelijk om hen nog langer te beperken in hun bewegingsvrijheid.”

Fivoor zet voorlopig wel extra buurtcoaches in om toezicht te houden op het terrein en in het dorp.