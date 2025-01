Oud-baas Bank of England wil premier van Canada worden

Carney kwam donderdag met de aankondiging in een klein buurtcentrum in de wijk waar hij opgroeide in Edmonton, de hoofdstad van de olierijke provincie Alberta. De 59-jarige Carney zei dat hij grote ideeën zal voorstellen voor economische hervormingen. Ook uitte hij kritiek op de huidige regering van Justin Trudeau. Zo zou de overheid te veel uitgeven, te weinig investeren en de middenklasse te zwaar belasten.

Trudeau heeft na bijna tien jaar aan de macht zijn vertrek aangekondigd. Canada houdt in oktober parlementsverkiezingen en zijn Liberale Partij staat er in peilingen slecht voor. Er was de afgelopen jaren onvrede over kwesties die ook spelen in andere westerse landen, zoals de inflatie, huizenprijzen en migratie.

Carney wil komende tijd campagne voeren om Trudeau op te volgen als leider van de Liberale Partij en als premier van het land. „Ik ga me volledig richten op het weer op de rails krijgen van onze economie”, zei Carney, die erop wees dat hij als gouverneur van de Bank of Canada tijdens de financiële crisis en als gouverneur van de Bank of England tijdens de Brexit eerder met lastige situaties te maken heeft gehad.