AEX-index koerst af op vlak begin na stevige opmars

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien, na de koersverliezen op Wall Street. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,3 procent lager af. Nintendo zakte ruim 4 procent, na een tegenvallende onthulling van de langverwachte nieuwe spelcomputer Switch 2, de opvolger van de Switch die acht jaar geleden uitkwam.

De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 0,3 en 0,2 procent, na een sterker dan verwachte groei van de Chinese economie in het vierde kwartaal. Ook wist China over heel 2024 aan zijn eigen groeidoelstelling van 5 procent te voldoen, dankzij een eindsprint in het laatste kwartaal van vorig jaar. Daarnaast vielen de Chinese winkelverkopen en de industriële productie in december hoger uit dan voorzien.

Beleggers kijken verder uit naar de inauguratie van aankomend Amerikaans president Donald Trump op maandag. Trump heeft gedreigd om meteen na zijn aantreden importheffingen in te voeren op alle buitenlandse producten. Economen vrezen dat de Amerikaanse importtarieven leiden tot een wereldwijde handelsoorlog en hogere prijzen die de inflatie weer aanwakkeren. De Amerikaanse beurzen zijn tijdens de inauguratie van Trump gesloten.

Op het Damrak liet Fugro weten zijn aandeleninkoopprogramma te hebben afgerond. Dat programma van 50 miljoen euro werd in november aangekondigd. De bijna 3 miljoen ingekochte aandelen zullen volgens de bodemonderzoeker worden ingetrokken.

De euro noteerde op 1,0289 dollar, tegen 1,0305 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 79,19 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 81,60 dollar per vat.