Voormalige bestuurders omgevallen Amerikaanse bank aangeklaagd

Volgens de aanklacht, die donderdag bij een federale rechtbank in Californië werd ingediend, hebben voormalig topman Gregory Becker en andere bestuurders „fundamentele normen van prudent bankieren genegeerd”. Ook zouden ze vooral hebben gestreefd naar kortetermijnwinst.

De rechtszaak komt bijna twee jaar na de val van de Silicon Valley Bank, die zo’n 200 miljard dollar op de balans had staan en zich voornamelijk richtte op techinvesteerders en start-ups. Het was het grootste bankfaillissement in de Verenigde Staten sinds de financiële crisis van 2008.

Vanwege de financiële problemen werd de Silicon Valley Bank uiteindelijk onder curatele gesteld van de FDIC, een Amerikaanse nationale instelling die in geval van nood rekeningen van klanten kan veiligstellen. Volgens de aanklacht probeert de FDIC nu „miljarden dollars aan schadevergoeding” te verhalen op voormalige bestuurders.