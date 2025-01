Ranglijst Open Doors gepubliceerd: Noord-Korea weer met stip op één

De ranglijst wordt samengesteld door uitgebreid onderzoek. „We meten vervolging op vijf levensgebieden, zoals privé- en kerkleven, en kijken naar geweld. Die informatie komt van duizenden mensen wereldwijd”, legt Ester uit. Hij benadrukt dat cijfers zorgvuldig geverifieerd worden. „We willen geloofwaardig blijven. Elk incident moet aantoonbaar te maken hebben met geloof.”

De top 10 van dit jaar laat weinig verrassingen zien. Naast Noord-Korea staan landen als Somalië en Nigeria hoog. De situatie verschilt echter per land. „In Noord-Korea zijn christenen een direct doelwit vanwege de persoonlijkheidscultus rond Kim Jong-un. Het staat mede daarom al tientallen jaren op de eerste plaats. Dat zegt veel over de situatie daar. In Nigeria speelt geweld van jihadistische groepen een grote rol”, zegt Ester. Ook opvallend is de opkomst van landen als Kirgizië en Kazachstan, waar regimes harder optreden tegen religieuze minderheden.

Naast bewustwording wil Open Doors ook concrete hulp bieden aan vervolgde christenen. „We ondersteunen niet alleen met gebed, maar ook met praktische hulp, zoals voedsel, onderdak en Bijbels. In sommige regio’s helpen we zelfs met trainingen om mensen economisch weerbaar te maken”, licht Ester toe. Deze combinatie van geestelijke en materiële ondersteuning helpt mensen overeind te blijven in de moeilijkste omstandigheden.

De lijst dient ook als een signaal naar beleidsmakers wereldwijd. „We merken dat regeringen gevoelig zijn voor deze cijfers”, zegt Ester. „Als we de lijst onder de aandacht brengen bij ambassades en internationale organisaties, zet dat vervolgde christenen op de kaart. Soms zien we verbeteringen in individuele gevallen, zoals bij rechtszaken waar internationale waarnemers een verschil maken. Elk klein verschil kan voor vervolgde christenen een wereld van verschil betekenen.”

Wat hoopt Open Doors met de lijst te bereiken? „Het gaat om bewustwording en betrokkenheid”, zegt Ester. „We willen dat mensen bidden voor de vervolgde kerk en dat politici actie ondernemen.”