China haalt economische groeidoelstelling van 5 procent in 2024

De Chinese president Xi Jinping zei rond de jaarwisseling al dat China het groeidoel voor 2024 van ongeveer 5 procent zou halen, mede dankzij de extra steunmaatregelen in de laatste maanden van het jaar. Economen gepolst door persbureau Bloomberg hadden gerekend op een groei van 4,9 procent. In het vierde kwartaal nam het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, toe met 5,4 procent, meldde het Chinese statistiekbureau. Dat was de sterkste groei in zes kwartalen en beter dan de groei van 5 procent die economen hadden voorzien voor het laatste kwartaal van 2024.

Om de groei aan te jagen en het doel te bereiken heeft de Chinese overheid afgelopen jaar een reeks steunmaatregelen genomen om de huizenmarkt uit het slop te trekken en de kredietverstrekking door banken te stimuleren. Zo werden de leenkosten voor hypotheken verlaagd en de regels rond woningaankopen versoepeld.

Voor dit jaar heeft de Chinese regering verdere renteverlagingen en hogere overheidsuitgaven beloofd om de economie te wapenen tegen de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis. De aankomende Amerikaanse president heeft gedreigd met importheffingen van 60 procent op Chinese goederen. Door die dreiging is de Chinese export in de afgelopen maanden flink gestegen doordat Amerikaanse bedrijven nog snel hun voorraden aanvullen.

De Chinese overheid zal in de komende weken nog het groeidoel voor dit jaar bekendmaken. Naar verwachting zal dat doel ongeveer gelijk zijn aan dat van 2024.

Naast het groeicijfer werden ook een reeks andere macro-economische cijfers bekendgemaakt, waaronder de werkloosheid in stedelijke gebieden. Die nam in december licht af tot 5 procent. Daarnaast stegen de Chinese winkelverkopen vorige maand met 3,7 procent en nam de industriële productie met 6,2 procent toe. Ook bleek dat de Chinese bevolking in 2024 voor het derde jaar op rij is gekrompen.