Burgemeester Den Dolder wil hulp ministerie bij verhuizen kliniek

De kliniek wil uiterlijk januari 2027 vertrokken zijn uit Den Dolder, dat onder Zeist valt. Maar het is vooralsnog niet gelukt een nieuwe locatie te vinden. Langenacker zegt te begrijpen dat gemeenten niet in de rij staan. Twee weken geleden stak een patiënt van de instelling een 76-jarige vrouw dood en in de kliniek zat ook Michael P. toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Langenacker wil dat het ministerie „de verantwoordelijkheid neemt om rijksvastgoed beschikbaar te stellen in een veilige omgeving waardoor deze kliniek een nieuwe start kan krijgen”. Ze denkt daarbij bijvoorbeeld aan defensieterreinen. Ze wil daarover op korte termijn met de staatssecretaris in gesprek.