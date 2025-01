Kabinet wil EU-consortium oprichten voor digitale infrastructuur

Binnenland

Nederland wil samen met Frankrijk, Duitsland en Estland een Europees consortium oprichten voor digitale infrastructuur, zo maakte staatssecretaris Zsolt Szabó (digitalisering) bekend in een debat. Het doel is volgens hem te komen tot een „meer weerbaar Europees online-ecosysteem waarbij privacy, transparantie en keuzevrijheden centraal staan”. Partijen toonden zich aangenaam verrast door het plan, vooral omdat in de Tweede Kamer grote zorgen leven over de afhankelijkheid die in Europa is ontstaan van de socialemediaplatforms van grote Amerikaanse techbedrijven, zoals X en Meta.