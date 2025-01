Wat moet een bedrijf doen als een leverancier geen btw in rekening brengt?

Waar iemand zich als eigenaar van een bedrijf al niet mee moet bezighouden. Veel ondernemers kennen het IB-47 formulier, dat voor dit soort situaties is bedoeld, maar daarnaast wordt er de laatste tijd steeds vaker gesproken over de zogeheten renseigneringsverplichting.

Het gaat om situaties waar bedrijven best snel mee te maken kunnen krijgen. Denk aan een spreker die op een bedrijfsevenement het woord komt voeren, of aan een pianist die diezelfde bijeenkomst muzikaal begeleidt.

Het kan ook gelden voor een particuliere schoonmaker of een gepensioneerde technicus die klein onderhoud verzorgt aan uw bedrijfspand. Wanneer deze personen u geen factuur sturen of een factuur zonder btw, onder toepassing van een btw-vrijstelling of de kleineondernemersregeling, moet u de betalingen die u doet melden aan de Belastingdienst.

Manuèl de Jong. beeld RD

In het verleden ging dat door middel van een IB-47 formulier. Met ingang van 2022 is in aanvulling op het dit formulier de zogenoemde renseigneringsverplichting in het leven geroepen. Renseignering betekent: het overdragen van gegevens, in dit geval aan de Belastingdienst. Die plicht geldt voor alle ondernemingen met een loonheffingsnummer, en dat zijn verreweg de meeste bedrijven.

Als een onderneming niet inhoudingsplichtig is, volstaat het IB-47 formulier, maar dat komt veel minder vaak voor. Wij merken dat deze renseigneringsverplichting in de praktijk vaak over het hoofd wordt gezien. En dat kan gevolgen hebben.

Uitzonderingen

U meldt alle betalingen aan derden. Dus die aan personen die niet bij u in dienst zijn en die u geen factuur sturen, of een factuur zonder btw. Er geldt een uitzondering voor betalingen aan vrijwilligers, voor zover deze de maximale vrijwilligersvergoeding niet overschrijden. Ook betalingen aan buitenlandse artiesten, beroepssporters of leden van een gezelschap die op basis van een belastingverdrag niet in Nederland belast zijn, hoeven niet te worden gemeld.

U kunt de betalingen aan derden melden door in te loggen bij het gegevensportaal van de Belastingdienst (met e-herkenning). In het gegevensportaal kunt u de betalingen doorgeven via een webformulier. U heeft daarbij het burgerservicenummer, de naam, het adres en de geboortedatum nodig van de persoon aan wie u de betaling heeft verricht. U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw accountant of uw fiscaal dienstverlener om de vereiste opgaven te verzorgen.

Wie geen rekening houdt met de renseigneringsverplichting kan problemen met de Belastingdienst krijgen. beeld ANP, Roos Koole

Brieven

Er bestaat zoals gezegd de nodige verwarring rondom de IB-47 en de renseigneringsverplichting. Momenteel stuurt de Belastingdienst naar veel werkgevers brieven om op de verplichting te wijzen. Is de renseigneringsverplichting op uw organisatie van toepassing, zorg dan dat u tijdig aan de opgaveplicht voldoet. Zo voorkomt u boetes. Betalingen aan derden over 2024 dient u te melden voor 1 februari 2025.

De auteur is adviseur bij Visser & Visser.