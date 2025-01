Fastned verliest flink op Damrak na verlagen groeiverwachtingen

Economie

Fastned leed donderdag een flink koersverlies op de aandelenbeurs in Amsterdam. De uitbater van laadstations voor elektrische auto’s kwam eerder op de dag met resultaten over het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor dit jaar. De onderneming zag de omzet in het vierde kwartaal stijgen en behaalde in 2024 voor het eerst een omzet van ruim 100 miljoen euro. Maar het bedrijf werd minder positief over de groei in dit jaar. De omzetverwachting is naar beneden bijgesteld en ook de winstmarges vallen lager uit dan het bedrijf eerder had verwacht.