Ook inzamelingsactie voor 8-jarige overlevende Tarwekamp gestopt

De stichting, die zich inzet voor de positie van Chinese Nederlanders, was de inzamelingsactie gestart om onder meer de uitvaartkosten voor de omgekomen familieleden te dekken. Door de explosies in de Haagse wijk Mariahoeve kwamen de 45-jarige vader, 41-jarige moeder en 17-jarige zus uit het gezin om het leven. Alleen de 8-jarige jongen overleefde de ramp.

Het grootste deel van het ingezamelde bedrag is besteed aan de begrafenis van de drie overledenen en aan kosten die familieleden uit China hebben gemaakt, zegt voorzitter Geoffrey Ho van Asian Heritage NL. Het resterende bedrag wordt volgens de nabestaanden op een rekening gezet die „voor de kleine jongen” wordt geopend, aldus Ho.

Via een andere inzamelingsactie, voor alle slachtoffers van de explosies aan de Tarwekamp en op initiatief van onder andere de lokale hulpstichting Lichtpuntjes van Mariahoeve, is in totaal ruim 650.000 euro gedoneerd. Die actie liep tot kort voor kerst.

Bij de explosies in Den Haag op 7 december kwamen zes mensen om het leven.