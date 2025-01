ING waarschuwt voor moeilijkheden bij opvoeren defensiebudget

Rutte zegt al sinds zijn aantreden bij de NAVO in oktober dat Europese NAVO-landen meer dan 3 procent van de omvang van hun economie moeten besteden aan de strijdkrachten met het oog op de Russische, maar ook Chinese dreiging. Trump noemde zelfs 5 procent als nieuwe norm. Zulke verhogingen zouden vele miljarden kosten.

Zeker in Nederland zou dat lastig zijn, aldus de economen van ING. Ze vrezen onder meer voor een hogere loongroei als de uitgaven zo flink omhoog zouden gaan. Hogere loongroei lijkt voor veel mensen misschien positief, maar als de loongroei te hard gaat, zou ook de inflatie verder kunnen oplopen. Dan wordt alles in Nederland dus duurder.

„Op korte termijn is het significant verhogen van de defensie-uitgaven zonder stevig door de regering in de economie in te grijpen voor Nederland moeilijk te realiseren. Meer nog dan in de landen om ons heen heeft Nederland te maken met krapte waardoor er weinig extra capaciteit voor defensie is”, stellen de deskundigen.

„Ook de aankopen van defensiematerieel zijn niet zomaar snel opgevoerd. Nog los van het feit dat personeelstekorten ook spelen in de defensie-industrie, is de productiecapaciteit van de defensie-industrie in Europa structureel beperkt mede door de beperkte overheidsuitgaven hieraan in recente decennia.”

De economen waarschuwen dat hogere defensie-uitgaven er ook voor zouden zorgen dat de overheidsfinanciën verslechteren. „In het regeerakkoord staat dat voor beleidsintensiveringen dekking op de begroting gevonden moet worden”, benadrukken ze. „Als je dat letterlijk neemt, dan zou een flinke vergroting van de defensie-uitgaven tot stevige bezuinigingen elders moeten leiden.” Dat laatste zou „lastige politieke keuzes” met zich meebrengen.