Jumbo zat volgens topman in ‘serieuze crisis’

In vergelijking met sommige andere supermarkten in Nederland is Jumbo de afgelopen jaren minder voordelig geworden, geeft Van Veen toe. Daarom hanteert Jumbo nu een „hardere inkooplijn” dan eerst. „In een markt waarbij om tienden van procenten wordt gestreden, kun je je niet veroorloven dat je producten met procenten te duur inkoopt”, legt Van Veen uit. Jumbo werkt inmiddels samen met internationale inkooporganisaties om betere prijzen bij leveranciers te kunnen uitonderhandelen. „Ik denk dat we het spel beter beheersen.”

Klanten hebben vorig jaar gemerkt dat er soms lege schappen waren die het gevolg waren van prijsonderhandelingen met leveranciers. Onder meer producten van Douwe Egberts, Nestlé en De Ruijter ontbraken enige tijd bij de keten.

Hierdoor kon Jumbo naar eigen zeggen de prijzen van A-merkproducten verlagen. „Als je nu kijkt naar waar we staan ten opzichte van onze grote concurrenten, zijn we weer duidelijk goedkoper.”

Dit betekent niet dat A-merken helemaal niet meer in prijs stijgen. „Wat wij doen is dat we verhoudingsgewijs, doordat we beter kunnen inkopen, de prijsstijging voor de consument beperkt kunnen houden”, legt de topman uit.

Het bedrijf is twintig jaar „gewend geweest om te groeien”. Maar Jumbo belandde „door een combinatie van externe en interne factoren” in een crisis. Nu is het weer zaak om te „herpakken”. De omzet van de Jumbo-formule daalde vorig jaar met 2,3 procent. Een jaar eerder nam de nettowinst nog sterk af. De afgelopen jaren kampte Jumbo ook met hogere personeels- en andere kosten en een competitievere markt. Bovendien werd in 2022 bekend dat voormalig topman Frits van Eerd was opgepakt als verdachte in een witwaszaak.

Jumbo verwacht dat de winst in 2024 30 miljoen euro bedraagt, tegenover 22 miljoen in 2023. Definitieve resultaten publiceert Jumbo eind februari. De cijfers zijn nu nog onder voorbehoud van goedkeuring van de accountant. Van Veen denkt dat de omzet dit jaar weer boven de 11 miljard euro uitkomt.