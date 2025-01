Christelijke scholen Europa beginnen samen stichting voor invloed in Brussel

De nieuwe European Alliance for Christian Education (EACE) heeft de taak om te lobbyen voor het christelijk onderwijs bij de organen van de Europese Unie.

Dit plan is deze week bekrachtigd tijdens een tweedaagse bijeenkomst in Brussel op dinsdag en woensdag. De officiële registratie van de stichting volgt vermoedelijk in juni in Nederland.

De nieuwe alliantie is een formeel vervolg op jaarlijkse bijeenkomsten die vanaf 2013 werden gehouden onder de naam Brussels Beraad. Leiders van christelijke schoolorganisaties kwamen daar meestal in januari bij elkaar om gezamenlijke doelen te bespreken en te bidden voor zorgen.

De initiatiefnemer van dit beraad was de Nederlandse VGS-bestuurder Pieter Moens. De internationale groep ontmoette om die reden ook jaarlijks de SGP-Europarlementsleden (Bas Belder en later Bert-Jan Ruissen).

„Het is noodzakelijk dat christelijke organisaties actiever worden in de EU” - Bert-Jan Ruissen, SGP-Europarlementariër

Moens is inmiddels teruggetreden als VGS-bestuurder. De komende jaren wil hij het internationale netwerk formaliseren. De afgelopen maanden heeft hij hiervoor voorbereidingen getroffen met een adviesraad van mensen uit Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Het EACE-bestuur zal een vertegenwoordiging hebben uit alle windstreken van Europa, om te garanderen dat alle regio’s zijn vertegenwoordigd. De eerste jaren zal er een extra vertegenwoordiging zijn uit Nederland en Duitsland, omdat de grootste kartrekkers daar zitten.

Draagkracht

De jaarlijkse bijeenkomst zal blijven plaatsvinden, maar deels als algemene vergadering van de nieuwe stichting. Deze week zijn ook werkgroepen benoemd die specifieke zaken moeten uitwerken.

Een belangrijk onderdeel daarvan is de financiële huishouding. Het huidige plan is om geld te vragen van de aangesloten organisaties, naar verhouding van het aantal leerlingen dat ze vertegenwoordigen. Maar de financiële draagkracht van christelijke scholen verschilt sterk per land en regio.

Tegelijk is geld wel noodzakelijk, alleen al voor een permanente lobbyist die voornamelijk rond het Europees Parlement en de Europese Commissie zal verkeren. „We moeten werken in een pluralistisch en democratisch Europa”, aldus Moens tijdens de conferentie in Brussel. „Dat vereist dialoog met Europarlementariërs en leden van de Commissie vanuit diverse landen en partijen.”

SGP-parlementslid Ruissen (l.) en zijn team gaven een presentatie over de stand van zaken in de EU. beeld CNE.news, Evert van Vlastuin

Om een vast aanspreekpunt in Brussel en Straatsburg te hebben, heeft de alliantie erkenning nodig als EU-lobbygroep. Het streven is om die registratie al rond te hebben zodra de stichting later dit jaar wordt ingeschreven.

Lhbti-rechten

Officieel is onderwijs geen onderdeel van Europees beleid. „Maar in het Europees Parlement wordt veel gesproken over menselijke waardigheid, ouderschap en genderbeleid. Dit heeft directe gevolgen voor gezinnen en scholen”, aldus Moens. Volgens de voormalige VGS-bestuurder toont de Europese Unie „toegenomen macht” vanuit „informele invloed”. Dat vereist volgens Moens meer strategie van christenen in de EU.

Onderwijs begint met gebed, ook voor hen die het niet met ons een zijn, onder meer hier in Brussel. - Pieter Moens, oud-bestuurder VGS

Europarlementariër Ruissen waardeert het positief dat het christelijk onderwijs zich strategischer opstelt in Europa. „Volgens mij is het noodzakelijk dat christelijke organisaties actiever worden in de EU”, zei hij woensdag in een gesprek met de onderwijsgroep in Brussel.

In een presentatie toonde Ruissen samen met zijn medewerkers de routekaart van de nieuwe Europese Commissie. „Daarin gaat het veel over waardigheid, lhbti-rechten en een verbod op conversietherapie. Veel hiervan wordt ingebracht door lobbygroepen die werken met Europees geld. Officieel behoort dit beleid niet tot de competentie van de EU, maar men probeert het gewoon.” De Europese Commissie geeft jongeren een hogere prioriteit in het beleid.

Gebed

Terugblikkend op de jaren vanaf 2013 concludeerde Moens dat het „netwerk is gebaseerd op geloof, hoop en liefde”, zo zei hij tijdens de opening op dinsdag. „Onderwijs begint met gebed. Ook voor hen die het niet met ons eens zijn, onder meer hier in Brussel.”

Alle onderwijs heeft als vertrekpunt dat het iets wil toevoegen aan de samenleving, aldus de Nederlandse onderwijsman. „Wij zijn niet zozeer tegen allerlei trends, maar zoeken vooral een positieve bijdrage.”

Luc Bussière, leider van de Franse organisatie voor protestantse scholen ”Réseau Mathurin Cordier”, vroeg in een dagsluiting aandacht voor de hoop in Europa. „Christelijke hoop begint vanuit de toekomst”, stelde Bussière. „Menselijke hoop is gebaseerd op dromen. Maar onze hoop komt van de levende God. Die hoop eindigt nooit.”

Luc Bussière, leider van de Franse organisatie voor protestantse scholen. beeld CNE.news, Evert van Vlastuin

Volgens Bussière is de geschiedenis van Europa doordrenkt van christelijke elementen. „Kijk naar de oudste universiteiten in Europa. Die zijn allemaal gestart vanuit de kerk. Je ziet het ook terug bij de oprichters van de Europese Unie, zoals Robert Schuman en Konrad Adenauer. De taak van het hedendaagse Europa is om die oude bronnen weer op te graven.”

Door de jaren heen zijn vanuit het netwerk rond Brussels Beraad ook concrete samenwerkingsprojecten en uitwisselingen van klassen voortgekomen. Vertalingen van de oorspronkelijk Nederlandse methode ”Wonderlijk gemaakt” voor seksuele educatie worden bijvoorbeeld gebruikt in Duitsland en Oostenrijk. Franse en Spaanse vertalingen zijn in voorbereiding. Ook in Oost-Europa bestaat hiervoor belangstelling.

Moens presenteerde deze week ook een voorstel voor een logo voor de nieuwe EACE. Hij lichtte de christelijke elementen erin toe, zoals het kruis en een open boek, alsmede de kleuren van de regenboog. Een van de deelnemers wees erop dat slechts zes van de zeven kleuren uit de regenboog waren gebruikt. Moens kondigde aan het concept te herzien.