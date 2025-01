Iraanse ambassadeur: overeenkomst met Rusland geen defensiedeal

De overeenkomst moet worden getekend tijdens een bezoek van de Iraanse president Masoud Pezeshkian aan Rusland op vrijdag. Hij ontmoet daar zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Die sloot vorig jaar ook een samenwerkingspact met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Daar stonden wel afspraken in over defensie. Kim stuurde later duizenden Noord-Koreaanse militairen om Rusland te steunen in de strijd tegen Oekraïne.

De Iraanse ambassadeur Kazem Jalali zegt volgens TASS dat Iran wil zorgen voor de eigen veiligheid en zelfvoorzienend wil zijn. „De onafhankelijkheid en veiligheid van ons land zijn heel belangrijk”, stelt de diplomaat. „We willen ons niet aansluiten bij een machtsblok.”