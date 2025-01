Hoge Veluwe kreeg vorig jaar ruim 575.000 bezoekers

Het aantal betalende bezoekers op De Hoge Veluwe is in de jaren na de coronaperiode gestaag gestegen. Op de bezoekersaantallen van 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak, zit het park nog niet. Toen kwamen volgens cijfers van De Hoge Veluwe zeker 625.000 mensen naar het Gelderse natuurgebied.

Het nationale park is ongeveer 5400 hectare groot en een particuliere onderneming, die voor de inkomsten vrijwel volledig afhankelijk is van de kaartverkoop. De Hoge Veluwe staat regelmatig in de aandacht door de wolf, waarvan er meerdere zich in het park hebben gevestigd. Sinds hun komst is de moeflonpopulatie in het gebied zo goed als verdwenen. Zowel de parkdirectie als de provincie Gelderland heeft de nadrukkelijke wens om het roofdier strenger te beheren, maar dat is door de regels voorlopig niet mogelijk.