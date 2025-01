Jumbo loopt 400 miljoen euro omzet mis door verkoopverbod tabak

De omzet die valt onder de Jumbo-formule is in 2024 met 2,3 procent gedaald tot 10,6 miljard euro. Gecorrigeerd voor onder meer de stop op tabaksverkopen zou sprake zijn geweest van een stijging van de omzet met bijna 3 procent, aldus Jumbo.

Topman Ton van Veen stelt dat de gehele branche last heeft gehad van het wegvallen van de tabaksverkoop. „Vanwege het relatief hoge aandeel tabaksomzet bij Jumbo heeft dat ons niet alleen ruim 400 miljoen euro aan verkopen, maar in de tweede helft van het jaar ook significant marktaandeel gekost.” Het marktaandeel van Jumbo daalde vorig jaar van 21 procent naar ongeveer 20,5 procent, stelt het supermarktconcern. Het aantal supermarkten in Nederland is per saldo met drie gedaald tot 689 Jumbo-winkels.

Ook de verzelfstandiging van La Place-restaurants halverwege vorig jaar drukte op de resultaten van het bedrijf. Daardoor viel de omzet nog eens 50 miljoen euro lager uit. Ook heeft Jumbo vorig jaar voor ruim 150 miljoen euro aan prijsverlagingen doorgevoerd. Met die prijsverlagingen probeert de supermarktketen klanten aan zich te binden.

Jumbo heeft ook verschillende maatregelen doorgevoerd om geld te besparen. Zo kondigde het bedrijf vorig jaar een reorganisatie aan, waarbij per saldo 350 banen op het hoofdkantoor in Veghel zijn geschrapt. Die levert Jumbo vanaf dit jaar 50 miljoen euro aan jaarlijkse besparingen op.

Jumbo heeft ook 50 miljoen euro bespaard op de inkoop van producten door samen te werken met internationale inkooporganisaties. Het verlies door winkeldiefstallen in de supermarkten is bovendien met ongeveer 30 miljoen euro gedaald. Het beëindigen van grote sponsorcontracten in de sportwereld leverde nog eens een besparing van 20 miljoen euro op.

Vanwege prijsonderhandelingen met leveranciers waren er vorig jaar geregeld lege schappen te vinden in Jumbo-supermarkten. Jumbo „betreurt dat”, maar stelt wel dat dankzij „scherpe inkoop” de prijzen van A-merkproducten „waar mogelijk” zijn verlaagd. Daarmee heeft Jumbo naar eigen zeggen de inkoopvoordelen „doorgegeven aan haar klanten”.

In België had Jumbo wel een goed jaar. De supermarktketen telde eind vorig jaar 37 winkels in dat land en behaalde 397 miljoen euro omzet, een groei van ruim 22 procent.