Miljoenenbesparing voor Jumbo door minder winkeldiefstal

In 2023 werd er nog voor meer dan 100 miljoen euro gestolen uit de supermarkten van Jumbo, maakte de supermarktketen vorig jaar bekend. Toen bedroeg het verlies door gestolen producten in veel winkels ongeveer 1 procent van de omzet. Ook werden winkelmedewerkers geconfronteerd met onprettige situaties en toegenomen spanningen, zei het bedrijf.

Hierop nam Jumbo verschillende maatregelen om winkeldiefstal aan te pakken. Zo controleert Jumbo klanten vaker bij de zelfscankassa’s en heeft het supermarktconcern meer camera’s in de winkels opgehangen. Ook werden in een aantal winkels medewerkers of beveiligers ingezet.

Daarnaast communiceert het bedrijf extra opvallend in alle winkels naar klanten dat boodschappen moeten worden afgerekend en dat scherper op diefstal wordt gecontroleerd. Door de maatregelen is het gevoel van veiligheid in de winkels vorig jaar toegenomen, zegt Jumbo.

Jumbo hoopt het verlies door diefstal nog verder terug te brengen, tot gemiddeld 0,5 procent van de omzet in supermarkten, zegt de directie donderdag bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Winkeldiefstal 100 procent uitbannen is „een utopie”, denkt financieel directeur Peter van Erp. „Maar ik denk dat we het naar normale proporties hebben teruggebracht.”