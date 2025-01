Bank of America bij stijgers op Wall Street na resultaten

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na de forse koerswinsten op woensdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 43.294 punten. De hoofdindex won een dag eerder 1,7 procent. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent op 5959 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 19.538 punten. De S&P 500 won woensdag 1,8 procent en werkte daarmee het koersverlies van dit jaar in een klap weg. De Nasdaq sloot woensdag 2,5 procent hoger.

In de chipsector werden de cijfers van TSMC goed ontvangen. De Taiwanese chipproducent, die chips maakt voor Nvidia en Apple, boekte afgelopen kwartaal een recordwinst en gaf een sterke verwachting af voor het huidige kwartaal. TSMC, dat ook een notering heeft in New York, steeg 6,7 procent. Nvidia won 1,1 procent. Andere chipbedrijven als Broadcom en Applied Materials klommen respectievelijk 2,8 en 3,5 procent.

Ook de grote Amerikaanse zorgverzekeraar UnitedHealth kwam met resultaten, ruim een maand na de moord op de topman van het onderdeel UnitedHealthCare. Het concern boekte meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen. Het aandeel zakte 1,3 procent.

Target daalde 2,6 procent. De warenhuisketen verhoogde zijn omzetverwachting voor het huidige kwartaal, dat loopt tot en met januari. Target verkocht in november en december vooral meer kleding, speelgoed en schoonheidsproducten. Zakenbank Morgan Stanley presteerde afgelopen kwartaal ook beter dan verwacht en klom 1,9 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt en retailsector. Zo viel het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering hoger uit dan verwacht. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de winkelverkopen in de VS in december met 0,4 procent zijn gestegen. Dat was minder dan voorzien.