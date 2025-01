Olieconcern BP gaat duizenden banen schrappen, meldt Bloomberg

De banen die BP schrapt, vertegenwoordigen 5 procent van het personeelsbestand. Bij BP werken ongeveer 90.000 mensen. Waar precies banen zullen verdwijnen is niet bekendgemaakt. Het olieconcern heeft een grote raffinaderij in Rotterdam, naar eigen zeggen een van de grootste van West-Europa, met 730 vaste medewerkers. Een woordvoerder van BP in Nederland was niet direct bereikbaar voor commentaar.

„Ik begrijp en erken de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor iedereen wiens baan mogelijk op de tocht staat, en ook de impact die het kan hebben op collega’s en teams”, schreef Auchincloss in de e-mail. „We hebben verschillende ondersteuningsmaatregelen beschikbaar. Blijf alsjeblieft voor elkaar zorgen, wees attent en blijf veiligheid vooropstellen - vooral in tijden van verandering.”

Auchincloss kondigde vorig jaar aan dat het de kosten binnen het bedrijf met minstens 2 miljard dollar wil verlagen. Daarnaast heeft BP sinds juni vorig jaar al dertig projecten gestopt of gepauzeerd om zich op winstgevender projecten te richten.

BP presteert de afgelopen jaren minder dan bijvoorbeeld concurrent Shell, dat inmiddels meer dan twee keer zo veel waard is. De aangekondigde reorganisatie volgt twee dagen na een winstwaarschuwing van het olieconcern. BP waarschuwde dinsdag dat de winst in het vierde kwartaal van vorig jaar wordt gedrukt door lagere winstmarges op het raffineren van ruwe olie.