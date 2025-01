Veertig koeien door stalvloer gezakt in Westbroek, „situatie dramatisch”

„De koeien staan in hun eigen poep en plas”, meldt De Gelderlander. Voor zover bekend zijn er geen dieren doodgegaan of gewond geraakt door het incident. Wel kost het de brandweer veel moeite om de koeien uit de gierput te krijgen. „Per dier moet gekeken worden wat de beste methode is. Pas als een dier uit de put is kan gekeken worden of er letsel is.”

„De situatie is echt dramatisch”, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan RTV Utrecht. „Er staan zo’n veertig koeien tot hun neus in de stront, sommige kunnen nog maar net hun neus boven houden.” De VRU vermoedt dat de reddingsactie lang gaat duren.

Aan de zijkanten van de gierput zijn hooibalen neergelegd. „Zo kunnen de dieren hopelijk de gierput uit komen”, aldus de woordvoerder.

Hoe de vloer het heeft kunnen begeven is niet bekend.