Pleidooi: samen optreden tegen onveilige producten van buiten EU

Het pleidooi wordt gedaan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Douane. Dat doen zij in een brief aan minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken.

De toezichthouders willen dat alle partijen in de webshopketen, zoals de productie, handel en transport, hun verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt ook voor de overheid en kopers. Daarover willen zij in gesprek met de minister.

De waakhonden verwijzen in hun pleidooi onder meer naar onderzoek van Europese markttoezichthouders. Daaruit komt naar voren dat 85 tot 95 procent van de geïnspecteerde producten afkomstig van SHEIN, AliExpress en Temu niet voldoet aan de Europese productwetgeving. Het kan daarbij gaan om speelgoed met losse onderdelen, waardoor kinderen kunnen stikken. Maar ook om elektronica die in brand vliegt of tot storingen leidt bij andere apparaten.

Het controleren van alle pakketjes die ons land binnenkomen is volgens de toezichthouders onmogelijk, al zou dat wel wenselijk zijn. Vandaar dat de gezamenlijke aanpak noodzakelijk is. „Alleen zo kunnen consumenten en gebruikers worden beschermd tegen niet werkende, onveilige, ongezonde en niet-duurzame producten en kan een gelijk speelveld aan bedrijven worden geboden”, aldus de waakhonden.