China opent onderzoek naar prijsdumping bij Amerikaanse chips

De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China staat al jaren onder druk, vooral op het gebied van hoogwaardige technologie. De aankondiging van het dumpingonderzoek is een van de stevigste vergeldingsmaatregelen die de Chinese regering heeft aangekondigd tegen Amerikaanse handelsbeperkingen in de chipsector.

De VS willen voorkomen dat Chinese bedrijven kunnen beschikken over de meest geavanceerde chiptechnologie, omdat Beijing daar volgens de Amerikanen ook militair voordeel uit zou kunnen halen. De Amerikaanse regering beperkte de export van dit soort technologieën naar China steeds meer en drong bij bondgenoten aan op soortgelijke stappen. Daardoor kan onder andere ASML uit Nederland zijn geavanceerdste chipmachines niet verkopen in China.