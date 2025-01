Milieudefensie stuurt ING eisen voor CO2-vermindering per sector

Volgens Milieudefensie moet ING de uitstoot waar het door zijn activiteiten aan bijdraagt in 2030 met 48 procent hebben verminderd, ten opzichte van 2019. In 2035 moet dat zijn opgelopen tot 65 procent. Voor 2040 wil de organisatie een tussendoel van 90 procent en in 2050 moet de bank volgens de eisers vrijwel klimaatneutraal zijn (99 procent minder uitstoot). In de ene sector moet de uitstoot volgens de eisers sneller dalen dan in de andere. In de energiesector is bijvoorbeeld een snelle afbouw van de uitstoot mogelijk, in de staalsector duurt dat langer. Milieudefensie heeft de lijst gebaseerd op scenario’s van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

De milieuorganisatie voelt zich gesterkt door de uitspraak van het gerechtshof in de klimaatzaak tegen Shell. Het hof oordeelde weliswaar dat Shell niet verplicht kan worden om de uitstoot die het veroorzaakt met 45 procent te verminderen, maar in de uitspraak stonden ook diverse punten die volgens de eisers „een stevige basis voor toekomstige klimaatzaken” vormen. Zo bevestigden de rechters dat ook bedrijven hun uitstoot moeten verminderen en merkten ze op dat investeringen in nieuwe olie- en gasvelden „op gespannen voet” kunnen staan met de internationale klimaatafspraken.