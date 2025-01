Provincie Utrecht wijst twee plekken aan voor windturbines

In de gemeente Stichtse Vecht wil de provincie een gebied voor windturbines aanwijzen ten noorden van Loenen aan de Vecht, tussen de rivier de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. In de gemeenten Oudewater en Montfoort ziet de provincie mogelijkheden voor de ontwikkeling van windenergie langs het spoor, ten zuiden van de A12.

„Belangrijk in deze keuze is dat hiermee windturbines worden geclusterd langs infrastructuur, rekening houdend met bestaande plannen van gemeenten”, stelt de provincie. „Met dit besluit maakt de provincie de plaatsing van ongeveer acht windturbines (0,16 TWh) mogelijk.”

Dit voorjaar houdt de provincie een bijeenkomst voor de omwonenden van de plekken die in beeld zijn voor windturbines. Daarin krijgen ze onder meer informatie over de wijze waarop ze betrokken kunnen worden bij de plannen en de mogelijkheden voor lokaal eigendom. Via lokale energiecoöperaties kunnen inwoners mede-eigenaar worden van windturbines die in hun buurt worden geplaatst. Het uitgangspunt is minimaal 50 procent lokaal eigendom bij de windenergieprojecten die onder de bevoegdheid van de provincie Utrecht vallen.

Eerder spraken de provincie en gemeenten in de Regionale Energie Strategieën (RES) af in 2030 2,4 terawattuur (TWh) aan zonne- en windenergie op te wekken. Om dat doel te kunnen bereiken, moeten er meer windturbines komen. Utrecht heeft er nu zestien. De provincie verwacht dat er ongeveer 36 bijkomen.