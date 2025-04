VVD, D66, CDA en SGP willen meer duidelijkheid met eigen zzp-wet

De indieners willen dat een aparte commissie helpt bij het bepalen of iemand echt zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is, of eigenlijk verkapt in dienst is. De zzp’er moet meerdere opdrachten hebben, uit vrije wil als zelfstandige werken en in grote mate zelf gaan over eigen werktijden. Een dergelijke commissie bestaat al in België.

Verder benadrukken de partijen dat er nog steeds een gelijk speelveld moet bestaan tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst: zzp’ers moeten zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en betalen voor hun pensioen.

Ook minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) wil duidelijker vastleggen in de wet wanneer er wel of niet sprake is van een echte zelfstandige. Maar de vier partijen zijn niet overtuigd dat Van Hijums wet de huidige situatie zal verbeteren. Volgens hen kijkt de wet van de minister nog te veel naar in hoeverre de werkzaamheden van de zzp’er lijken op die van reguliere werknemers. De vier indieners willen meer kijken naar de afspraken die opdrachtgever en zzp’er hierover met elkaar maken. Door helder te toetsen of iemand wel echt zzp’er is, wordt schijnzelfstandigheid voorkomen, is het idee.

De vier partijen en Van Hijum vinden elkaar wel in het zogeheten ‘rechtsvermoeden’. Dat houdt in dat een zelfstandige makkelijker werknemersrechten kan claimen als diegene minder verdient dan 33 euro per uur.

Thierry Aartsen (VVD) denkt dat de wet meer autonomie geeft aan zelfstandigen. Volgens Hans Vijlbrief (D66) toont de „brede samenwerking” tussen de vier partijen het belang aan om iets aan de zzp-problematiek te doen. Ook Inge van Dijk (CDA) en André Flach (SGP) verwachten meer duidelijkheid dankzij deze wet.

De Kamer debatteert donderdagmiddag over de kwestie met Van Hijum.