Fastned minder optimistisch na tragere groei elektrisch wagenpark

Waar Fastned eerder nog rekende op een gemiddelde omzet van 400.000 euro per station in 2025, stelt het bedrijf dat nu naar beneden bij naar ruim 325.000 euro per station. Ook vallen de winstmarges dit jaar lager uit dan Fastned verwachtte bij de presentatie van zijn doelstellingen tweeënhalf jaar geleden. Toen rekende Fastned ook op vierhonderd snellaadstations die voor het einde van 2024 operationeel moeten zijn. De teller bleef eind vorig jaar steken op 346 stations, verdeeld over Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Denemarken, Zwitserland en Frankrijk

Het bedrijf noemt 2024 een jaar „vol uitdagingen” door een „negatief sentiment” in de media rond elektrisch rijden en een tegenvallende groei van het aantal elektrische auto’s. Tegelijkertijd stelt het bedrijf dat er de komende jaren steeds meer elektrische voertuigen bij zullen komen, wat Fastned verdere groei oplevert.